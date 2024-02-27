النفط يرتفع بأكثر من 1 % بعد إعلان "أوبك+" دراسة تمديد الخفض الطوعي للإنتاج إلى الربع الثاني

ارتفع برنت والخام الأمريكي بأكثر من 1 % بعدما قالت مصادر إن تحالف أوبك+ سيدرس تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط إلى الربع الثاني من 2024 لتوفير دعم إضافي للسوق، وأفاد اثنان منهم بأنه قد يبقي التخفيضات لنهاية العام.

وتلقت أسعار النفط الدعم هذا العام من تصاعد التوتر الجيوسياسي بسبب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. وجرى تداول خام برنت بالقرب من 83 دولارا للبرميل اليوم.

وقال أحد مصادر أوبك+، طالبا عدم نشر اسمه، إن تمديد تخفيضات الإنتاج في الربع الثاني "مرجح". وقال اثنان منهم إن التمديد لفترة أطول حتى نهاية العام أمر ممكن.

ومن المقرر بموجب الاتفاق الحالي أن يبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج 3.66 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية أبريل.

وقال اثنان من المصادر إن أوبك+ لم تناقش هذا الأمر رسميا حتى الآن. وتقول المصادر إن من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات في الأسبوع الأول من مارس المقبل وأن تعلن كل دولة قرارها منفردة.

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء ومخاوف إزاء الطلب بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة وتسعى لكبح التضخم.

كما تتصدى أوبك+ للإنتاج الأمريكي الغزير. وصارت الولايات المتحدة أكبر مورد للنفط والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بعد العقوبات على روسيا وتعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب هجمات البحر الأحمر.

ويخيم عدم اليقين على آفاق الطلب على النفط هذا العام. وتتوقع أوبك نمو الطلب القوي نسبيا 2.25 مليون برميل يوميا، بقيادة آسيا، لعام آخر في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا أبطأ كثيرا يبلغ 1.22 مليون.