"السعودية" توقع اتفاقية مع "كولينز أيروسبيس" لتزويد أسطولها بمقاعد جديدة واعتماد عمليات الصيانة

الاتفاقية تسهم في إنشاء مرافق لإجراء عمليات الصيانة وتصنيع قطع الغيار لخدمة قطاع الطيران في السعودية والمنطقة.

وقّعت "السعودية" (الخطوط السعودية) عقدا مع شركة كولينز أيروسبيس يستهدف تزويد الأسطول الجديد بمقاعد جديدة وتحديث مقاعد الأسطول الحالي، ما يشكل نقطة تحول في تعزيز قدراتها التشغيلية.

ويمهد التعاون لحصول شركة السعودية لهندسة الطيران على اعتماد وترخيص من شركة كولينز أيروسبيس لإجراء عمليات الصيانة في قرية الصيانة، حيث يعزز ذلك مساعي مجموعة السعودية لتعزيز المحتوى المحلي وتطويره.

وبموجب الاتفاق، ستقوم كولينز أيروسبيس،بتركيب المقاعد لأسطول طائرات "السعودية" من طراز بوينغ 787 ، المقرر استلامها اعتبارا من بداية عام 2026. إضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية برنامجا شاملا لتحديث المقاعد لأسطول "السعودية" الحالي من طائرات إيرباص A330 وبوينج 777، بدءا من نهاية عام 2025 وحتى نهاية عام 2027.

وستطرأ مزيد من التحسينات على درجة الأعمال في جميع الطائرات، إذ ستتكون جميعها من أجنحة خاصة، ما يضمن تجربة سفر مريحة ومتميزة لضيوف "السعودية".

ويميز هذه الاتفاقية الخطة المستقبلية لإنشاء مرافق ضمن قرية الصيانة التابعة لشركة السعودية لهندسة الطيران التابعة لمجموعة السعودية، لإجراء عمليات الصيانة وتصنيع قطع الغيار لخدمة قطاع الطيران في السعودية وعلى مستوى المنطقة.

تعليقا على هذا التعاون، أكد روسن ديميتروف، الرئيس التنفيذي لتجربة الضيوف"نتعاون مع كولينز أيروسبيس لطرح مقاعد درجتي الضيافة والأعمال الجديدة كليا لأسطول "السعودية" الأحدث من طراز بوينج 787، بالإضافة إلى تحديث التصميم الداخلي لأسطول طائراتنا الحالي. ".

من جانبها قالت سينثيا موكليفيتش، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في كولينز أيروسبيس: "هذه الشراكة امتداد طبيعي لعلاقة طويلة مع "السعودية"، إذ نطمح إلى دعم خطط النمو التحولية التي بدأتها "السعودية" منذ مدة".