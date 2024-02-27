ولي العهد يؤكد للرئيس الأوكراني دعم السعودية لحل الأزمة "الأوكرانية - الروسية" والوصول إلى السلام

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات السعودية الأوكرانية، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة "الأوكرانية - الروسية"، مؤكدا ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

فيما عبر الرئيس الأوكراني عن التقدير والشكر للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.