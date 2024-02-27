أنت هنا

  • الرئيسية
  • أخبار
  • ولي العهد يؤكد للرئيس الأوكراني دعم السعودية لحل الأزمة "الأوكرانية - الروسية" والوصول إلى السلام

أخبار

ولي العهد يؤكد للرئيس الأوكراني دعم السعودية لحل الأزمة "الأوكرانية - الروسية" والوصول إلى السلام

ولي العهد يؤكد للرئيس الأوكراني دعم السعودية لحل الأزمة "الأوكرانية - الروسية" والوصول إلى السلام

ولي العهد يؤكد للرئيس الأوكراني دعم السعودية لحل الأزمة "الأوكرانية - الروسية" والوصول إلى السلام

ولي العهد يؤكد للرئيس الأوكراني دعم السعودية لحل الأزمة "الأوكرانية - الروسية" والوصول إلى السلام

ولي العهد يؤكد للرئيس الأوكراني دعم السعودية لحل الأزمة "الأوكرانية - الروسية" والوصول إلى السلام

ولي العهد يؤكد للرئيس الأوكراني دعم السعودية لحل الأزمة "الأوكرانية - الروسية" والوصول إلى السلام

واس : الرياض

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات السعودية الأوكرانية، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة "الأوكرانية - الروسية"، مؤكدا ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
فيما عبر الرئيس الأوكراني عن التقدير والشكر للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
مشاريع الغاز الطبيعي المسال مقبلة على موسم وفير رغم تعليق واشنطن
﻿
احتساب نسبة التذبذب لسهم عذيب للاتصالات على أساس سعر 57.10 ريال
احتساب نسبة التذبذب لسهم "عذيب للاتصالات" على أساس سعر 57.10 ريال
﻿
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات إلى أعلى مستوى في 8 أعوام
﻿
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
تفاؤل أمريكي بالوضع الاقتصادي رغم أخطار البحر الأحمر والتباطؤ الصيني
﻿

المزيد من أخبار