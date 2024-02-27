«ينساب» تناقش تحويل رصيد الاحتياطي النظامي 1.69 مليار ريال إلى الأرباح المبقاة في 20 مارس

دعا مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 20 مارس 2024، للتصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1.69 مليار ريال، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إلى حساب الأرباح المبقاة.كما تناقش الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.