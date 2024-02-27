"سدافكو" تبحث توزيع 6 ريالات للسهم عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر2023، بواقع ستة ريالات للسهم بإجمالي مبلغ قدره 192 مليون ريال.وأوضحت الشركة في بيان أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم في 29 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن التوزيع بدءا من 19 مارس 2024.