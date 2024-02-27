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عمومية "اكسترا" تناقش في 19 مارس طرح 30 % من أسهم "المتحدة الدولية القابضة" للاكتتاب

عمومية "اكسترا" تناقش في 19 مارس طرح 30 % من أسهم "المتحدة الدولية القابضة" للاكتتاب

"الاقتصادية" من الرياض
دعا مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها في 19 مارس 2024، للتصويت على الصفقة الجوهرية الخاصة بالشركة المتحدة الدولية القابضة من خلال طرح 7.5 مليون سهم تمثل 30 % من رأسمال الشركة المتحدة الدولية القابضة للاكتتاب العام في السوق الرئيسة.
وأوضحت الشركة في بيان، أن الصفقة الجوهرية ستصبح نافذة في حال وافقت الجمعية العامة غير العادية لـ "اكسترا" على الصفقة الجوهرية، وفي حال حصول الشـركة الدولية القابضة على جميع الموافقات النظامية المتعلقة بالطرح العام الأولى، تستهدف "اكسترا" إتمام تسجيـل وإدراج أسـهم الشركة الدوليـة القابضة في النصف الأول من عام 2024.
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