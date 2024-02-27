"سابك" تسجل أول صافي خسائر سنوية منذ نحو 17 عاما بقيمة 2.77 مليار ريال

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى

حققت الشركة صافي خسارة بمقدار 2.77 مليار ريال سعودي مقارنة بصافي ربح مقداره 16.53 مليار ريال سعودي في العام السابق وذلك يعود بشكل أساسي إلى تسجيل صافي خسائر من العمليات غير المستمرة بمقدار 4.08 مليار ريال سعودي نتيجة إلى تسجيل خسائر غير نقدية بمبلغ 2.93 مليار ريال سعودي الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في شركة حديد إضافة إلى أداء شركة حديد خلال العام الحالي. مع العلم أن تصفية الاستثمار في شركة حديد تعد جزءا من جهود الشركة المستمرة للحفاظ على قدرتها التنافسية والتركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية الذي سوف ينتج عنه أثر إيجابي في توفير سيولة نقدية، لتعزيز نمو شركة سابك في مجال البتروكيماويات.

بالمقابل حققت الشركة أرباح من العمليات الرئيسة المستمرة التي بلغت 1.31 مليار ريال سعودي مقارنة بـ15.79 مليار ريال سعودي خلال العام السابق وذلك يعود بشكل أساسي إلى:

• انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسة

• انخفاض الحصة في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة

• تسجيل عمليات غير متكررة بمبلغ 3.47 مليار ريال سعودي (بلغت حصة سابك منها 3.29 مليار ريال سعودي) والمتعلقة بشكل رئيس بتسجيل مخصصات انخفاض في القيمة وشطب لبعض الأصول الرأسمالية والمالية إضافة إلى مخصصات من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا وبعض الالتزامات الناشئة.

قابل ذلك جزيئا انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل وارتفاع في إيرادات التمويل الذي يعود بشكل أساسي إلى تسجيل مكاسب من إعادة تقييم مشتقات مالية متعلقة بالعقود الآجلة لبعض المشاريع المشتركة.