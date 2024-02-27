"سابك" تسجل أول صافي خسائر سنوية منذ نحو 17 عاما بقيمة 2.77 مليار ريال

سجلت "سابك" أول صافي خسائر سنوية بقيمة 2.77 مليار ريال منذ نحو 17 عاما.
وأرجعت الشركة في بيان عبر "تداول"، السبب إلى تسجيل صافي خسائر من العمليات غير المستمرة بمقدار 4.08 مليار ريال نتيجة إلى خسائر غير نقدية بمبلغ 2.93 مليار ريال الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في شركة حديد إضافة إلى أداء شركة حديد خلال العام الحالي.
|
بند
|
العام الحالي
|
العام الماضي
|
التغير%
|
المبيعات/الإيرادات
|
141.54
|
183.08
|
-22.69
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
22.07
|
41.32
|
-46.59
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
3.72
|
22.91
|
-83.76
|
صافي الربح (الخسارة)
|
-2.77
|
16.53
|
-
|
إجمالي الدخل الشامل
|
-2.42
|
18.23
|
-
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
167.43
|
186.05
|
-10.01
|
ربحية (خسارة) السهم
|
-0.92
|
5.51
|
جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال سعودي
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
يعود سبب انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى الانخفاض في متوسط أسعار البيع وانخفاض في الكميات المباعة متأثرة بالتباطؤ على الطلب العالمي للبتروكيماويات خلال العام الحالي إضافة إلى الزيادة في قدرات الإنتاج العالمي.
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|
حققت الشركة صافي خسارة بمقدار 2.77 مليار ريال سعودي مقارنة بصافي ربح مقداره 16.53 مليار ريال سعودي في العام السابق وذلك يعود بشكل أساسي إلى تسجيل صافي خسائر من العمليات غير المستمرة بمقدار 4.08 مليار ريال سعودي نتيجة إلى تسجيل خسائر غير نقدية بمبلغ 2.93 مليار ريال سعودي الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في شركة حديد إضافة إلى أداء شركة حديد خلال العام الحالي. مع العلم أن تصفية الاستثمار في شركة حديد تعد جزءا من جهود الشركة المستمرة للحفاظ على قدرتها التنافسية والتركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية الذي سوف ينتج عنه أثر إيجابي في توفير سيولة نقدية، لتعزيز نمو شركة سابك في مجال البتروكيماويات.
بالمقابل حققت الشركة أرباح من العمليات الرئيسة المستمرة التي بلغت 1.31 مليار ريال سعودي مقارنة بـ15.79 مليار ريال سعودي خلال العام السابق وذلك يعود بشكل أساسي إلى:
• انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسة
• انخفاض الحصة في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة
• تسجيل عمليات غير متكررة بمبلغ 3.47 مليار ريال سعودي (بلغت حصة سابك منها 3.29 مليار ريال سعودي) والمتعلقة بشكل رئيس بتسجيل مخصصات انخفاض في القيمة وشطب لبعض الأصول الرأسمالية والمالية إضافة إلى مخصصات من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا وبعض الالتزامات الناشئة.
قابل ذلك جزيئا انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل وارتفاع في إيرادات التمويل الذي يعود بشكل أساسي إلى تسجيل مكاسب من إعادة تقييم مشتقات مالية متعلقة بالعقود الآجلة لبعض المشاريع المشتركة.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
|
لا يوجد
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. يتم الإفصاح عن أرباح شركة حديد بشكل منفصل نتيجة للعمليات المتوقفة في القوائم المالية السنوية الموحدة، وذلك وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5 "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة".
|
معلومات إضافية
|
بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والزكاة والضرائب والاهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2023 مبلغ 19.02 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 36.40 مليار ريال سعودي في العام السابق بانخفاض قدره 48 %. كما بلغ هامش الربح قبل مصاريف التمويل والزكاة والضرائب والاهلاك والإطفاء في العام 2023م 13 % مقارنة بـ20 % في العام السابق.
كما بلغت التدفقات النقدية الحرة بنهاية العام 13,96 مليار ريال سعودي مدفوعة بتحسين كفاءة إدارة رأس المال العامل بقيمة 5,93 مليار ريال سعودي. كما التزمت الشركة بالحفاظ على التوزيعات النقدية لمساهميها بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة مع استمرار حفاظ الشركة على مركز مالي قوي.
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