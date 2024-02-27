خطة حماية سريعة لإنقاذ شركة التجزئة الفرنسية "كازينو".. مثقلة بديون قيمتها 6.4 مليار يورو

أعلنت شركة التجزئة الفرنسية "كازينو" أن محكمة التجارة في باريس وافقت على خطط الحماية السريعة لإنقاذ الشركة وبعض الشركات التابعة لها. وأفادت الشركة أنه نظرا لعدم وجود أي استئناف معلق، من المتوقع أن تكتمل جميع المعاملات المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية في 27 مارس.

وأشارت كازينو إلى أن تطبيق زيادات رأس المال المخططة في إطار إعادة الهيكلة المالية سيؤدي إلى تخفيف كبير لحصة المساهمين الحاليين، وستفقد شركة رالي السيطرة على الشركة لصالح الكونسورتيوم.



الشركة المثقلة بالديون، هي سادس أكبر شركة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة في فرنسا من حيث الحصة السوقية، وتوظف أكثر من 50 ألف شخص في 7000 متجر سوبر ماركت في فرنسا، في حين بلغ حجم الدين لديها 6.4 مليار يورو (7.17 مليار دولار) في شكل ديون صافية.



كما أن مطالبة بدفع ثلاثة مليارات يورو (3.36 مليارات دولار) من الديون في 2024 و2025، مع تحذير وكالتي التصنيف "موديز" و"ستاندرد أند بورز"، من احتمال حدوث تخلف عن السداد، كما أن الشركة القابضة التي يسيطر من خلالها رجل الأعمال المخضرم جان تشارلز ناوري، مثقلة هي الأخرى بالديون.