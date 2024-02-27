"كيمانول" تستكمل إجراءات الاستحواذ على 84 % من حصص "كيماويات الدار"

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بانتقال الملكية واتمام المستندات النظامية وموافقة الجهات ذات العلاقة بغرض الاستحواذ على نسبة 84 % من حصص شركة كيماويات الدار.

وأوضحت الشركة عبر بيان في "تداول"، أنها تستهدف من خلال هذا الاستحواذ توسيع حصتها في سوق الكيماويات المتخصصة وتنويع سلة منتجاتها تماشيا مع خططها الاستراتيجية والتوسعية.

وأضافت أن عملية الاستحواذ تعزز أعمال ومنتجات الشركة التي لا تتأثر بتقلبات أسعار مواد اللقيم والدورات الاقتصادية لسوق البتروكيماويات، و تسهم في خفض تكاليف الانتاج في الشركة المستحوذ عليها من خلال تكامل خدماتها مع خدمات شركة كيمانول، إضافة إلى تزويدها ببعض المواد المطلوبة لعمليات الإنتاج فيها، وكذلك تدخل بعض منتجات الشركة المستحوذ عليها في عمليات الإنتاج في شركة كيمانول.

ونوهت بأن الأثر المالي لصفقة الاستحواذ سيظهر في نتائج الربع الأول من العام المالي 2024.