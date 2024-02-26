النفط يرتفع أكثر من دولار بفعل زيادة الطلب الأوروبي على الديزل

ارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل زيادة الطلب الأوروبي على الديزل في سوق تعاني من نقص إنتاج مصافي التكرير الأمريكية جراء عمليات صيانة مقررة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو 1.11% إلى 82.53 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أي 1.43% إلى 77.58 دولار.

وأدى تراجع نشاط التكرير في الولايات المتحدة واضطرابات الشحن العالمية إلى تقلص إمدادات الديزل في الأسابيع القليلة الماضية، مما قلص صادرات الديزل الأمريكية المرتفعة تاريخيا إلى أوروبا هذا الشهر.

وارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر لتتجاوز 48 دولارا للبرميل هذا الشهر مما يحد من فرص المراجحة لشحن الوقود إلى أوروبا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين في اليمن كادوا أن يصيبوا ناقلة ترفع العلم الأمريكي يوم السبت. وتركت سفينة أخرى هاجمها الحوثيون الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، وشوهدت والوقود يتسرب منها.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب إن التداول المبكر اليوم حفزته مخاوف من أن يحد التضخم المستمر من الطلب، لكن التركيز انتقل إلى قضية أساسية أكثر، وهي العرض والطلب.

وأضاف: "نعود على ما يبدو إلى التركيز على العرض.. الطلب قوي جدا، وفي نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالعرض والطلب".

وقال فلين إن من المتوقع أيضا أن تبدأ المصافي في استعادة قدرتها الإنتاجية في مارس بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح المقررة في المصافي الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن معدل استخدام مصافي التكرير في الولايات المتحدة بلغ 80.6% من طاقتها في الأسبوعين الماضيين.

وتراوح سعر تداول النفط بين 70 و90 دولارا للبرميل منذ نوفمبر، إذ بدد ارتفاع الإمدادات الأمريكية والمخاوف من ضعف الطلب الصيني تخفيضات إمدادات أوبك بلس على الرغم من الحروب المستعرة في أوكرانيا وغزة.