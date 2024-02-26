تعديل التضخم يدعم نمو الاقتصاد الأمريكي بأعلى من التوقعات عند 2.2 %

عميل يمر أمام قطع ملابس معروضة للبيع في كوستكو في واشنطن العاصمة. "إ ب أ"

يبدو أن هذا العام سيكون أفضل بكثير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي مما توقعه اقتصاديو الأعمال قبل بضعة أشهر فقط، وفقا لمسح صدر اليوم.

ويبدو أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.2 % هذا العام بعد تعديل التضخم، وفقا للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال. وهذا أعلى من نسبة 1.3 % التي توقعها الاقتصاديون من الجامعات والشركات وشركات الاستثمار في الاستطلاع السابق للجمعية، الذي أجري في نوفمبر.

إنها أحدث إشارة قوة للاقتصاد الذي انتقدته التنبؤات بالركود. كان من المفترض أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى السيطرة على التضخم إلى تباطؤ الاقتصاد، كما كان يعتقد. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى كبح الاقتصاد، مثل جعل فواتير الرهن العقاري وبطاقات الائتمان أكثر تكلفة، على أمل الحد من تضخم الوقود.

ولكن حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة للغاية، ظل سوق العمل وإنفاق الأسر الأمريكية مرنين بشكل ملحوظ. وهذا بدوره أدى إلى زيادة التوقعات في المستقبل. وقالت إلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في مورجان ستانلي ورئيسة NABE، إن هناك مجموعة واسعة من العوامل وراء ترقية 2024، بما في ذلك الإنفاق من قبل كل من الحكومة والأسر.

كما زاد الاقتصاديون تقديراتهم لعدد الوظائف المكتسبة في جميع أنحاء الاقتصاد هذا العام بأكثر من الضعف، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون أقل من العام السابق. وهناك دفعة أخرى تتمثل في حقيقة أن التضخم بدأ يهدأ منذ أن وصل إلى ذروته قبل فصلين صيفيين.

على الرغم من أن الأسعار أعلى مما يرغب العملاء، إلا أنها لا ترتفع بالسرعة التي كانت عليها من قبل. لقد تباطأ التضخم بدرجة كافية لدرجة أن معظم المتنبئين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة بحلول منتصف يونيو.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل، إنه من المرجح أن يخفضها عدة مرات هذا العام. ومن شأن ذلك أن يخفف الضغط على الاقتصاد، بينما يرفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

وبطبيعة الحال، تستغرق تغييرات أسعار الفائدة وقتا طويلا لتتسلل عبر الاقتصاد وتأخذ تأثيرها الكامل. وهذا يعني أن الزيادات السابقة، التي بدأت قبل عامين، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.

وفي استطلاعه، قال NABE إن 41 % من المشاركين أشاروا إلى أن المعدلات المرتفعة هي الخطر الأكبر على الاقتصاد. وكان ذلك أكثر من ضعف أي رد فعل آخر، بما في ذلك المخاوف من أزمة ائتمانية محتملة أو توسيع نطاق الحروب في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.