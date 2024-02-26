«تاسي» يتراجع للجلسة الثانية للمرة الأولى في فبراير و«التأمين» يسجل ارتفاعات قياسية

تراجع مؤشر "تاسي" للجلسة الثانية لأول مرة خلال الشهر الجاري، ليغلق عند 12531 نقطة فاقدا 72 نقطة ما يعادل 0.58 %، بضغط من الشركات المتوسطة والصغيرة، بينما الشركات الكبيرة تراجعت بشكل طفيف بدعم من التحرك الإيجابي للبنوك. في حين واصل قطاع التأمين ارتفاعه مسجلا مستويات قياسية على الرغم من عدم ظهور معظم نتائج القطاع، إلا أن التوقعات تبدو متفائلة خاصة مع النتائج الإيجابية المحققة خلال فترات سابقة.

من ناحية فنية، أشير سابقا إلى أن المؤشر وصل إلى منطقة المقاومة عند 12640 - 12674 نقطة، واثناء الجلسة عجز عن تجاوزها ليستمر في عدم قدرته على مواجهة الضغوط البيعية التي أدخلت السوق في مسار جانبي، وتضاعفت وتيرة التراجع في الجلسة الثانية، ما يظهر زيادة تفضيل البيع بعد موجة ارتفاع طويلة، ما يجعل السوق أكثر عرضة للضغوط بشكل أكبر ما لم تظهر معطيات إيجابية، في حين ستواجه السوق دعما عند 12360 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12597 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12668 رابحا 0.51 %، بينما الأدنى عند 12531 نقطة التي أغلق عندها في نهاية الجلسة فاقدا 72 نقطة بنحو 0.58 %. وارتفعت السيولة 38 % بنحو 2.5 مليار لتصل إلى 9.1 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 22 % بواقع 83 مليون سهم لتبلغ 468 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 39 % بنحو 166 ألف سهم لتصل إلى 599 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المتراجعة "النقل" بنحو 2.5 %، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ2.3 %، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 2.29 %، بينما تصدر المرتفعة "التأمين" بواقع 0.98 %، ثم "الخدمات المالية" بمقدار 0.69 %، وحل ثالثا "البنوك" 0.34 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 20 % بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "البنوك" 13 %، ما يمثل 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 6 % بنحو 536 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أميانتيت" بنحو 7.69 % ليبلغ 31.50 ريال، يليه مهارة بـ6.19 % ليصل إلى 7.21 ريال، وحل ثالثا سهم "الوطنية" 5.82 % حيث أغلق عند 22.56 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أنابيب" بواقع 5.61 % ليغلق عند 165 ريالا، يليه "صناعات كهربائية" بـ5.56 % إلى 3.91 ريال، وحل ثالثا سهم "إم بي سي" بمقدار 5.37 % ليقفل عند 65.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 277 مليون ريال، يليه "سال" بنحو 239 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو" بـ239 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

تراجع مؤشر "نمو" 109 نقاط بنحو 0.43 % ليغلق عند 25592 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 19 % ما يعادل 11 مليونا إلى 47 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 44 % بواقع 1.7 مليون سهم لتبلغ 2.3 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3898 ألف صفقة متراجعة 655 صفقة بمقدار 14 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "حديد الرياض" بنحو 30 % ليبلغ 39 ريالا، يليه "آيكتك" بـ17 % ليصل إلى 5.40 ريال، وحل ثالثا سهم "تدوير" 9.5 % حيث أغلق عند 12.16 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "وسم" بواقع 11 % ليغلق عند 58.60 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ6.5 % إلى 255 ريالا، وحل ثالثا سهم "فاديكو" بمقدار 5.2 % مقفلا عند 88 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "وسم" بقيمة 9.4 مليون ريال، ثم "حديد الرياض" بـ3.5 مليون ريال، وحل ثالثا رؤوم بمبلغ 3.5 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي