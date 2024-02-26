دول الخليج وبريطانيا يبحثون ضرورة تسريع الحوار لإنهاء اتفاقية التجارة الحرة

أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة، تمضي بخطوات متسارعة لإدراك الجانبين بأهمية الاتفاقية للمصالح المشتركة لهما.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج والمملكة المتحدة حول مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة اليوم الإثنين في أبوظبي، بحضور الوزراء المعنيين باتفاقيات التجارة الحرة بدول المجلس، وكيمي بادينوك وزيرة التجارة في المملكة المتحدة.

وقال الأمين العام، إن الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم والذي شهد تجمع الوزراء المسؤولين عن الاتفاقيات من دول الخليج والمملكة المتحدة، هدف إلى التباحث حول السبل المثلي لإزالة العقبات الرئيسة وتوطيد التفاهم المشترك بين الطرفين للتقدم نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة الطموحة بين دول المجلس والمملكة المتحدة في المستقبل القريب.

وذكر أن الاجتماع استعرض وتناول جميع جوانب اتفاقية التجارة الحرة وفصولها، حيث تم الإجماع من المشاركين على ضرورة تسريع الحوار بين الفرقاء الفنية المختصة، لإنهاء الاتفاقية بما يعود بالنفع على كلا الجانبين ويخدم المصالح المشتركة بينهما.

وأكد أن دول الخليج تضع في مقدمة أولوياتها دوما، تعزيز جهودها الخليجية وتوحيدها لتحقيق أقصى درجات التكامل الاقتصادي، مستهدفة بذلك تلبية طموحاتها لتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية في إطار من التعاون المثمر والبناء.