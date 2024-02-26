اتفاقية لإقامة وتفعيل قبة رياضية في "سدرة" الرياض لتمكين الأفراد من ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة

وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومجموعة روشن العقارية، اتفاقية لإقامة وتفعيل قبة رياضية جديدة بمشروع سدرة في مدينة الرياض، وذلك ضمن جهوده لتمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى الأماكن المخصصة لممارسة الرياضة واللياقة البدنية، التي تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع من الجنسين، ولجميع الفئات العمرية، ووقعها الأمير خالد بن الوليد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وديفيد جروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن .

وأكد الأمير خالد بن الوليد أهمية الشراكة في تسهيل وصول الرياضة لجميع أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنها تجسد التزامهم بتوفير مرافق رياضية وفق أعلى المعايير والمواصفات، وهو ما يستهدفه الاتحاد من إنشاء مثل هذه المرافق التي تحسن نمط حياة الفرد والمجتمع نحو حياة صحية رياضية.

بدوره أوضح ديفيد جروفر، أن هذه الشراكة تتوافق مع التزامهم بتعزيز الرياضة المجتمعية في السعودية وتحسين جودة الحياة للجميع، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030، وقال: "الاتفاقية تجسد التزام روشن في إثراء حياة سكان السعودية والمقيمين فيها من خلال الرياضة والشراكات وأسلوب الحياة الجديد والمتكامل".

وتأتي خطوة إقامة القبة الرياضية ضمن جهود الاتحاد الهادفة إلى تحويل السعودية إلى وجهة رياضية حيوية، ومركز رئيس لمختلف البطولات الرياضية، كما ستسهم هذه المنشآت المتطورة ذات المواصفات العالية في تعزيز البنية التحتية الرياضية للسعودية وتطوير نمط المعيشة والترفيه بين مختلف أفراد المجتمع.

وسيتم تصميم القبة الرياضية لتكون متعددة الأنشطة ما يمكن الزوار من ممارسة الرياضات المختلفة، حيث تشمل عددا من الملاعب متعددة الاستخدامات وبمرافق سيتم تجهيزها بمستوى عال من الكفاءة، التي من شأنها أن تساعد على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ومن ضمنها كرة القدم، والطائرة، والتنس، والسلة، واليد، والريشة، والعديد من الأنشطة الأخرى.