كيف كسر "تاسي" أطول سلسلة ارتفاعات في تاريخه؟

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي"، أمس الأحد 29 نقطة بعد أطول سلسلة مكاسب في تاريخه (15 جلسة ارتفاع متتالية) ليغلق عند مستوى 12604 نقاط منخفضا 0.24 %.وبحسب تحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، جاءت سلسلة الارتفاعات الأطول في تاريخ سوق الأسهم السعودية، متزامنة مع استباق الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة المتوقع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تسجيل شركات وبنوك كبرى أرباحا وتوزيعات نقدية تاريخية، خاصة القطاع البنكي صاحب الوزن الأكبر في السوق، لذا كان القطاع هو المحرك الأكبر لهذه الارتفاعات.ووفقا لتوقعات الوحدة، فإنه ينتظر أن تتحرك السوق خلال الفترة المقبلة بشكل عرضي مع ميل لجني الأرباح بعد سلسلة الارتفاعات الممتدة 15 جلسة، خاصة مع ترقب نتائج أكبر شركات السوق أرامكو وعملاق البتروكيماويات سابك.وحدة التحليل المالي