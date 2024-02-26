"كونسولوم" للاستشارات الحكومية تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض

أعلنت شركة كونسولوم المتخصصة بتقديم الخدمات الاستشارية الحكومية والاستراتيجية التي تعمل في السعودية لأكثر من عشرة أعوام، افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض والانتقال إلى مكتبها الجديد في مركز الملك عبد الله المالي.

وتأتي هذه الخطوة النوعية في إطار تأكيد مكانة الرياض باعتبارها مركزا مزدهرا للأعمال التجارية، ومحورا مهما لخطط النمو الطموحة في المنطقة، وساحة فرص فريدة للشركات المساهمة في مشهد الأعمال النابض والحيوي في السعودية. وكما يأتي هذا القرار تعزيزا لمبادئ كونسولوم في التفاني تجاه موظفيها والجهات التي تعمل معها في السعودية والمنطقة.

من جهته عد ستيوارت ووكر الرئيس التنفيذي للعمليات في كونسولوم أن "افتتاح مقر كونسولوم الإقليمي في الرياض يعد إنجازا إضافيا بالنسبة للشركة، مؤكدا التزامهم الراسخ في تحقيق أهداف السعودية، ومتوجها بالشكر إلى وزارة الاستثمار لإسهامها الثمين في عملية إصدار ترخيص المقر الإقليمي من خلال دعمها الكبير والنصائح الثمينة التي قدمتها للشركة".

ويشكل انتقال كونسولوم إلى مكتبها الجديد علامة فارقة في مسيرة الشركة، ويدعم حضورها في بيئة نابضة بالنمو والازدهار، ويسهل تواصلها مع العملاء والشركاء والمواهب المحلية المتميزة، كما يوفر المكتب المجهز بأحدث تقنيات الاتصالات مساحات مخصصة لإنجاز الأعمال وعقد ورش العمل والندوات وجلسات التدريب.

فيما أكد نادر النعماني، وهو شريك في كونسولوم ورئيس مكتبها في السعودية أن "موقع المكتب الاستراتيجي وسط مركز الملك عبد الله المالي يدعم حضور فريق الشركة ليكون أقرب إلى العملاء والمجتمع المحلي والإقليمي"، وشدد على "الأهمية الكبرى التي توليها الشركة لتلبية تطلعات العملاء نحو تحقيق رؤية 2030 وما بعدها، حيث يوفر المكتب الجديد منصة لمواصلة التعاون والابتكار والاحتفاء بالنجاح معا".