"العقارية" توقع عقد تطوير مشروع "سدرة العلا"

أعلنت الشركة العقارية السعودية توقيع عقد مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة العلا للتطوير، لإدارة التطوير لمشروع سدرة العلا. يتضمن المشروع 810 وحدات سكنية، بما في ذلك 570 شقة سكنية و240 فيلا سكنية. إضافة إلى ذلك، سيتم تطوير المخطط العام للمشروع، الذي سيشمل مساحات تجارية وتجزئة مختلفة، بمساحة إجمالية تصل إلى 36.7 متر مربع. إضافة إلى الحدائق والعديد من الخدمات الأخرى.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن مدة العقد ستكون 5 أعوام. على أن يتم تحديد تكاليف التطوير الإجمالية للمشروع من قبل الشركة خلال 120 يوما من تاريخ توقيع اتفاقية إدارة التطوير مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة العلا للتطوير.

وأشارت الشركة إلى أنها ستتقاضى رسوم إدارة التطوير بنسبة 10 % من التكاليف الإجمالية لتطوير مشروع سدرة العلا. إضافة إلى ذلك، ستتقاضى رسوما بنسبة 2.5 % من إجمالي المبيعات للمشروع (عمولة المبيعات)، ورسوما بنسبة 10 % من إيرادات تأجير المرافق السكنية والتجارية.