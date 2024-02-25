صانعو الهواتف الذكية الصينيون يتسابقون لإطلاق نماذج معززة بالذكاء الاصطناعي

يتسابق مصنعو الهواتف الذكية في الصين نحو إطلاق نماذج من الهواتف المعززة بالذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت كل من شركتي أونر وشاومي الصينيتين في الأسواق العالمية اليوم هاتفا ذكيا جديدا معزز بالذكاء الاصطناعي ومزود بتقنيات تصوير متطورة.

وأطلقت شركة أونر هاتفها الذكي الجديد ماجيك 6 برو وعرضت نسخة تجريبية معززة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من فتح سياراتهم وتحريكها عن بعد بمجرد النظر إلى شاشات هواتفهم، حيث تعد هذه الأداة متاحة بالفعل في الصين وتعمل الشركة على دمجها تجاريا في الخارج.

كانت هواوي تكنولوجيز قد باعت أونر في نوفمبر 2020، وصارت الآن تابعة لشركة شنتشنغ تشيشين الحكومية.

وتطلق شركات التكنولوجيا والاتصالات منتجات وميزات جديدة قبل المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة السنوي المقرر أن يبدأ في برشلونة غدا الإثنين، على أمل أن تؤدي الدعاية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تعزيز آفاق نمو الشركات.

ويأمل صانعو الهواتف الذكية أن يساعد هذا النوع من الترويج على دعم السوق الراكدة للهواتف الذكية، على الرغم من أن العديد من الخبراء يقولون إن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يثير مخاوف قانونية أو أخلاقية.

ووفقا لشركة البيانات الدولية، استحوذت أبل في عام 2023 على حصة سوقية في الصين بلغت 17.3 % بينما حصلت أونر على 17.1 %.

كما أطلقت أونر اليوم جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد ماجيك بوك برو 16 مع ميزة الذكاء الاصطناعي التي تسمح للمستخدمين بنقل برامج مثل تطبيقات المراسلة بين الأجهزة، على سبيل المثال من هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز بسحبة إصبع واحدة على الشاشة.

وقال الرئيس التنفيذي لأونر جورج تشاو في بيان إن لدى الشركة إيمانا راسخا بأهمية توفير القدرة على الانتقال بين مختلف الأنظمة التشغيلية، وخصوصا في عصر الذكاء الاصطناعي.

وطرحت شركة شاومي في الأسواق العالمية اليوم هاتفها الذكي الجديد شاومي 14 المعزز بالذكاء الاصطناعي والمزود بتقنيات تصوير متطورة، إلى جانب منتجات أخرى يمكن ارتداؤها.

وقالت الشركة في بيان إن هاتفها الذكي شاومي 14 ألترا الجديد به أربع كاميرات، ويمثل توسعا في شراكة العملاق الصيني مع شركة لايكا الألمانية لصناعة الكاميرات.

أما الطراز الأبسط، شاومي 14، فيحتوي على ثلاث كاميرات.

وتدمج الهواتف الحديثة نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مختلفة مثل أداة تتيح تحويل الحديث إلى كلام مكتوب في حينه خلال المؤتمرات، أو تطبيق آخر يسمح للمستخدمين بوصف صورة للذكاء الاصطناعي لتحديد موقعها في معرض الصور بالهاتف.

وتطرح شركات التكنولوجيا والاتصالات منتجات وميزات جديدة قبل المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة السنوي في برشلونة المقرر أن ينطلق غدا الاثنين على أمل أن تؤدي الضجة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز آفاق الأعمال. غير أن خبراء كثيرين يحذرون من أن يثير الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاوف قانونية أو أخلاقية.

واحتلت شاومي العام الماضي المركز الثالث عالميا من حيث حصة سوق الهواتف الذكية، إذ استحوذت على 12.5 بالمئة ​​من الشحنات على مستوى العالم.

وحلت شركة أبل في المركز الأول بحصة بلغت 20.1 % تليها سامسونج بحصة سوقية 19.4 %، وفقا لأرقام شركة (آي.دي.سي).

كما كشفت الشركة اليوم عن منتجات جديدة يمكن ارتداؤها منها ساعات ذكية تقول شاومي إنها مناسبة للأنشطة الرياضية ومتابعة الحالة الصحية