«جلسة الأحد» تنهي أطول سلسلة ارتفاع في تاريخ «تاسي» .. فما دوافع صعوده 15 جلسة؟

تراجع مؤشر تاسي اليوم الأحد 29 نقطة بعد أطول سلسلة مكاسب في تاريخه (15 جلسة ارتفاع متتالية) ليغلق عند مستوى 12604 نقاط منخفضا 0.24 %.

وتراجعت السيولة بنحو 23 % ما يعادل 1.9 مليار لتصل إلى مستويات 6.6 مليار ريال، وبلغت الكمية المتداولة 385 مليون سهم متداول، فيما تراجع عدد الصفقات بنحو 14.7 % لتبلغ 432 ألف صفقة.

وسجلت 148 شركة ارتفاعا خلال جلسة اليوم مقابل انخفاض 74 أخرى، وجاءت كل من "أمانتيت" و"أنابيب" و"أنابيب السعودية" و"صناعة الورق" بارتفاعات بالحد الأقصى خلال جلسة اليوم. وصعد سهم "أنابيب السعودية" بعد الإعلان عن نتائجها المالية قبيل افتتاح السوق وتسجيلها ارتفاعا في صافي الأرباح بنحو 302 % لتبلغ 217 مليون ريال بنهاية 2023، وجاء خامسا من حيث الأكثر ارتفاعا سهم "السيف غاليري" بواقع 7.6 %. وفي المقابل تصدر الأكثر انخفاضا سهم "الباحة" بنحو 6.7 %، يليه "مجموعة صافولا" بـ 3.6 %، و"جدوى ريت السعودية" 3.07 %، ثم "الأبحاث والإعلام" و"معادن" بواقع 2.14 و2.09 % على الترتيب.

وبحسب تحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، جاءت سلسلة الارتفاعات الأطول في تاريخ سوق الأسهم السعودية، متزامنة مع استباق الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة المتوقع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تسجيل شركات وبنوك كبرى أرباحا وتوزيعات نقدية تاريخية، خاصة القطاع البنكي صاحب الوزن الأكبر في السوق، لذا كان القطاع هو المحرك الأكبر لهذه الارتفاعات.

ووفقا لتوقعات الوحدة، فإنه ينتظر أن تتحرك السوق خلال الفترة المقبلة بشكل عرضي مع ميل لجني الأرباح بعد سلسلة الارتفاعات الممتدة 15 جلسة، خاصة مع ترقب نتائج أكبر شركات السوق أرامكو وعملاق البتروكيماويات سابك.

أداء السوق الموازية

ارتفع مؤشر "نمو" 0.76 % ليغلق عند 25702 نقطة. وزادت الكمية المتداولة بنحو 89 % لتصل إلى 4.1 مليون سهم متداول، بينما انخفضت قيم التداول 7 % إلى 58.5 مليون ريال، وسجل عدد الصفقات انخفاضا بنحو 0.5 % لتبلغ 4.5 ألف صفقة.

وأغلقت 44 شركة على ارتفاع مقابل انخفاض 22 شركة خلال جلسة اليوم، وتصدر الارتفاعات كل من سهم "عزم" و"حديد الرياض" بنحو 12.75و 11.32 % على الترتيب، ثم "جروب فايف" بـ 10 %، و"شور" بمقدار 8.76 % وذلك عقب إعلان موافقة مجلس إدارة شركة شور على الانتقال الى السوق الرئيسة الجلسة الماضية، وتأتي شركة ملكية خامس الارتفاعات بـ 7.30 %، وعلى الجانب الآخر جاءت أكثر الشركات انخفاضا من نصيب "عبر الخليج بواقع 5.69 %، يليه سهم "المداواة" المدرجة حديثا اليوم لتسجل انخفاضا بنحو 5.6 % عبر أول جلسة، ثم سهم كل من "أكاديمية التعلم" و"آل منيف" و"جاز" بمقدار 4.4 و4.07 و 3.39 % على التوالي.

وحدة التحليل المالي