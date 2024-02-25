اليابان تعتزم إلغاء الإقامة الدائمة للأجانب الذين لا يدفعون الضرائب

تعتزم الحكومة اليابانية إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب الذين لا يدفعون الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي في اليابان، بحسب ما نقلت "الألمانية" عن مصادر يابانية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لمراجعة قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين خلال الدورة العادية الحالية للبرلمان الياباني.

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل نظام الإقامة الدائمة أكثر "ملاءمة"، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد المقيمين الأجانب في اليابان على المديين المتوسط والطويل.

وبلغ عدد الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة في اليابان نحو 880 ألف شخص حتى نهاية يونيو الماضي.

ويمنح وزير العدل الياباني الإقامة الدائمة للمواطنين الأجانب الذين يستوفون شروطا معينة، منها العيش في اليابان لمدة 10 سنوات أو أكثر، وعدم الحكم عليهم بالسجن، والوفاء بالالتزامات العامة مثل دفع الضرائب.