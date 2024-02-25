إدراج وبدء تداول أسهم "أفالون فارما" في السوق الرئيسة الثلاثاء

أوضحت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" في السوق الرئيسة بدءا من يوم الثلاثاء 27 فبراير برمز تداول 4016 وبالرمز الدولي SA160G51UO10.

وذكرت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30 % مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 %، مبينة أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 %، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.