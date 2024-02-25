"الصندوق العقاري" يودع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر فبراير

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع أكثر من 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر فبراير 2024.

وبين منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الحالي جرى تخصيصه دعما لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر فبراير نحو 56.6 مليار ريال.

