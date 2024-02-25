ارتفاع أرباح "أنابيب السعودية" 301 % خلال 2023 إلى 217 مليون ريال

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى

صافي ربح قدره 217 مليون ريال سعودي للعام المالي 2023 مقارنة بصافي ربح قدره 54 مليون ريال سعودي للعام المالي 2022، وذلك للأسباب الرئيسة التالية: 1) ارتفاع الربح الإجمالي إلى 283 مليون ريال سعودي في العام المالي 2023 من 107 ملايين ريال سعودي في العام المالي 2022، وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات الذي يرجع بشكل رئيس إلى توحيد نتائج ما بعد الاستحواذ للعالمية للأنابيب وتحسن المزيج البيعي. 2) تسجيل مكسب من صفقة شراء بسعر مغر بمبلغ 40 مليون ريال سعودي في العام المالي 2023 نتيجة الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 22.27 % في العالمية للأنابيب، وبذلك تمتلك الأنابيب السعودية حاليا حصة ملكية إجمالية فيها تبلغ 57.27 ٪. 3) ارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 10 ملايين ريال سعودي في العام المالي 2023 من 3 ملايين ريال سعودي في العام المالي 2022، الذي يرجع بشكل رئيس إلى توحيد نتائج ما بعد الاستحواذ للعالمية للأنابيب. 4) انخفاض مصروف الزكاة والضريبة إلى 7 ملايين ريال سعودي في العام المالي 2023 من 10 ملايين ريال سعودي في العام المالي 2022، الذي يرجع بشكل رئيس إلى توحيد نتائج ما بعد الاستحواذ للعالمية للأنابيب التي تتضمن عكس ضرائب مؤجلة في الفترة. كان مقابل هذه التغيرات الإيجابية تسجيل ارتفاع في المصاريف التمويلية إلى 35 مليون ريال سعودي في العام المالي 2023 من 14 مليون ريال سعودي في العام المالي 2022 ويرجع ذلك إلى توحيد نتائج ما بعد الاستحواذ للعالمية للأنابيب، وارتفاع المصاريف الإدارية إلى 38 مليون ريال سعودي في العام المالي 2023 من 23 مليون ريال سعودي في العام المالي 2022 ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى توحيد نتائج ما بعد الاستحواذ للعالمية للأنابيب، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع إلى 29 مليون ريال سعودي في العام المالي 2023 من 17 مليون ريال سعودي في العام المالي 2022 ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى توحيد نتائج ما بعد الاستحواذ للعالمية للأنابيب، وتسجيل خسارة استبعاد حصة حقوق الملكية المحتفظ بها في السابق من قبل الشركة في الأعمال المستحوذ عليها بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي في العام المالي 2023 وانخفاض حصة الربح في شركة زميلة إلى 3 ملايين ريال سعودي في العام المالي 2023 من 9 ملايين ريال سعودي في العام المالي 2022. تمثل (EBITDA) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. سجلت الأنابيب السعودية EBITDA موجبة بلغت 282 مليون ريال سعودي في العام المالي 2023 مقارنة بـ112 مليون ريال سعودي في العام المالي 2022. نتيجة لتحسن الربحية والكفاءة في إدارة رأس المال العامل، سجلت الأنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ 308 ملايين ريال سعودي في العام المالي 2023 مقارنة بتدفق نقدي حر سالب بلغ (14) مليون ريال سعودي في العام المالي 2022. ارتفع صافي الدين إلى 319 مليون ريال سعودي في العام المالي 2023 من 144 مليون ريال سعودي في العام المالي 2022 وذلك نتيجة لتوحيد قائمة المركز للعالمية للأنابيب.