الجواد السعودي "سينور بوسكادور" يفوز بأغلى سباقات العالم "كأس السعودية" ويكسب 75 مليون ريال

وسط منافسة شرسة بين أفضل الخيول الأصيلة في العالم، ظفر ممثل السعودية الجواد "سينور بوسكادور" لمالكه شرف الحريري، بشوط كأس السعودية 2024، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل، وتبلغ جائزته 75 مليون ريال "20 مليون دولار".

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مالك الجواد الفائز بالكأس في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

أغلى الأشواط في العالم، تنافس على جائزته 14 جواداً تمثل إضافة إلى السعودية، كلا من: الولايات المتحدة، اليابان، والإمارات.

وقد دفعت الولايات المتحدة بخمسة جياد في هذا الشوط، وشاركت السعودية واليابان بأربعة جياد لكلٍ منهما، والامارات بجواد واحد، واستطاعت السعودية بالجواد "سينور بوسكادور" انتزاع اللقب من اليابان الفائزة بالكأس في نسخة 2023.

والجواد الفائز، هو وصيف بطل سباق البيجاسوس العالمي، وتم شراؤه قبل انطلاق السباق بأقل من 48 ساعة، بصفقة كبيرة "غير معلنة"، وكان عرابها المدرب العالمي السعودي حمد آل رشيد، وقاده للفوز الخيال جونيور ألفاردو، وتمكن من انتزاع اللقب في دقيقة و49 ثانية.