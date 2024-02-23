تعثر اتفاق كيماويات بـ 30 مليار دولار بين أدنوك وأو.إم.في النمساوية

تعثرت المحادثات ذات الصلة باتفاق اندماج يجري التخطيط له بقيمة 30 مليار دولار بين وحدتي الكيماويات التابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أو.إم.في النمساوية خلال الأسابيع الماضية.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر: إن المفاوضات توقفت مؤقتا للسماح للأطراف بتجاوز سلسلة من الخلافات، التي تتضمن اسم الوحدة المدمجة في إعلان الصفقة النهائية.

وقالت: إنه لا يزال من الممكن استئناف المحادثات والتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

وكانت "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن هناك عددا من نقاط الخلاف بين الشركتين، بما في ذلك بند يتعلق بضمانات الوظائف في النمسا، وشرط الإدراج في فيينا ووجود رئيس نمساوي للشركة الجديدة.

وفي يوليو تموز الماضي، دخلت "أدنوك" في مفاوضات مع "أو.إم.في" حول إمكانية إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات، من خلال الدمج المقترح لحصصهما الحالية في شركتي بروج وبورياليس.

