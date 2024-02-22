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أسواق الأسهم- العالمية

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق مدعومة بزخم عالمي

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق مدعومة بزخم عالمي

رويترز :لندن

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد اليوم مدعومة بأداء قوي للأسهم العالمية مع ارتفاع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزا مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 إذ أدت التوقعات القوية المفاجئة للإيرادات من عملاقة الرقائق الأمريكية إنفيديا إلى رفع المعنويات على مستوى العالم. وارتفع المؤشر في أحدث التعاملات بنحو 1 % خلال اليوم، وسجل زيادة 4 % تقريبا حتى الآن هذا العام بعد الارتفاع أكثر من 10 % العام الماضي. واستفادت الأسواق العالمية من متانة الاقتصاد العالمي على نطاق واسع وآمال بخفض البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس.

 

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