التضخم في المغرب يرتفع 2.9% في يناير 



قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس إن معدل التضخم ارتفع 2.9 % في يناير كانون الثاني على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة المغربية.

وأضافت المندوبية في نشرتها الشهرية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2 % فيما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9 %. وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير كانون الثاني 0.3 % على أساس شهري.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 % العام الماضي من 6.6 % في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 % هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.