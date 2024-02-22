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أخبار اقتصادية- عالمية

التضخم في المغرب يرتفع 2.9% في يناير 

التضخم في المغرب يرتفع 2.9% في يناير 

رويترز: الرباط


قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس إن معدل التضخم ارتفع 2.9 % في يناير كانون الثاني على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة المغربية.
وأضافت المندوبية في نشرتها الشهرية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2 % فيما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9 %. وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير كانون الثاني 0.3 % على أساس شهري.
وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 % العام الماضي من 6.6 % في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 % هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

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