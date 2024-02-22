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الذهب يرتفع 0.1 % إلى 2026.7 دولار وسط توترات الشرق الأوسط

الذهب يرتفع 0.1 % إلى 2026.7 دولار وسط توترات الشرق الأوسط

لندن: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:28 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2026.7 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير . وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2036.9 دولار للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 955.63 دولار فيما صعدت الفضة 0.1 % إلى 22.89 دولار للأوقية.

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