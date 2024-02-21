"الاقتصادية" تفوز بجائزة الفنون الرقمية في المجال الإعلامي

توج المنتدى السعودي للإعلام 2024، في ختام فعالياته اليوم، بحضور سلمان الدوسري وزير الإعلام، الفائزين بجائزته في مساراتها الرئيسة والفرعية البالغ عددها 17 مسارا، وشارك بها أكثر من 3 آلاف مشارك، وسط حضور عربي وعالمي واسع.

وأسهم التحول السريع والجريء الذي تشهده صحيفة "الاقتصادية" من الإعلام المطبوع إلى الإعلام الرقمي، في فوزها بجائزة المنتدى عن فئة الفنون الرقمية في المجال الإعلامي، التي تسلمها محمد البيشي رئيس التحرير.

وحصل على شخصية العام الإعلامية الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام الأسبق.

وذهبت جائزة المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، عن فئة الصحافة (التقرير الصحفي)، إلى غازي الحارثي من صحيفة الشرق الأوسط.

وفاز في مسار الصحافة بجائزة الحوار الصحافي عبدالله عبيان من مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، وفي مسار المقال الصحافي فاز تركي الدخيل من مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، وفي فئة العمود الصحافي فاز سمير عطالله، وفي مسار الإنتاج المرئي فئة الأفلام القصيرة فازت شركة تحدث العربية. وفي فئة البرامج المرئية فازت هيئة الإذاعة والتلفزيون، وفي فئة البودكاست فاز بودكاست مايكس، وفاز في مسار الإعلام الرقمي بفئة أفضل منصة رقمية في المجال الإعلامي منصة شاهد، وفازت وزارة العدل بجائزة إعلام منصات التواصل الاجتماعي، وفي مسار الابتكار والريادة فئة الابتكار في الاتصال المؤسسي فازت خطة تدشين هوية توكلنا الجديدة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وفي فئة المشاريع الريادية في المجال الإعلامي فاز مشروع ميديا ثون للتواصل الحكومي، وفي فئة الابتكار الإعلامي للقطاع غير الربحي فاز برنامج أنتمي من دارة الملك عبدالعزيز. وتوج رياض بن ناصر الفريجي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في فئة الإنتاج العلمي (الكتب والبحوث). وشهدت فعاليات المنتدى في دورته الثالثة تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل" أكثر من 60 جلسة وورشة تخصصية في الإعلام، قدمها نحو 150 متحدثا من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين المحليين والدوليين، لمناقشة مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما تم استعراض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، وأهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الموبايل، والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، وواقع الإعلام العربي، وعديد من القضايا المتعلقة بالإعلام. وعلى هامش المنتدى، أقيمت النسخة الثانية من معرض مستقبل الإعلام "فومكس" أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، على مدى ثلاثة أيام، حيث شهد المعرض استعراض أبرز التطورات والتقنيات في عالم الصناعة الإعلامية، إلى جانب إقامة عدد كبير من ورش العمل المتخصصة والنوعية، قدمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والممارسين في مجالات الإعلام المتنوعة.