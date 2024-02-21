أرباح مخيبة للآمال تهوي بسهم "إتش إس بي سي" 8.4 % في أكبر خسارة يومية منذ أبريل 2020

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم متأثرة بأسهم البنوك، بعد انخفاض أسهم "إتش.إس.بي.سي" بفعل تقرير أرباح مخيب للآمال.

وهوى سهم "إتش.إس.بي.سي" 8.4 %، مسجلا أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أبريل 2020، بعد أن جاءت أرباحه السنوية دون توقعات المحللين، إذ طاحت كفة ربحه السنوي القياسي المرتفع مقابل رسوم ضخمة بثلاثة مليارات دولار على حصته في بنك صيني. وتراجع قطاع الخدمات المصرفية 1.1 % بعد هبوط أسهم البنك.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 %، متأثرا أيضا بخسارة 0.8 % في أسهم الرعاية الصحية، التي تراجعت عن أعلى مستوى في عشرة أشهر، الذي بلغه في الجلسة السابقة. وفقدت أسهم التعدين قوتها وانخفضت بنحو 0.8 %، بعد أن أعلنت شركة جلينكور أرباحا قاتمة خفضت توزيعات الأرباح للمستثمرين. وانخفضت أسهم شركة التعدين البريطانية 1.1%.