«تاسي» يسجل أطول سلسلة ارتفاع في تاريخه .. سيولة شرائية بعد نتائج مالية مشجعة

حقق مؤشر "تاسي" أطول سلسلة ارتفاع في تاريخه بحسب بيانات "تداول" تعود لعام 2007، حيث تمت فيه إعادة هيكلة المؤشر ليحتسب الأسهم الحرة بدلا من إجمالي الأسهم. وأنهى الجلسة عند 12634 كاسبا 27 نقطة ما يعادل 0.22 %، مدعوما بقطاعي الطاقة والبنوك، بينما تراجع "الاتصالات" بأعلى وتيرة منذ نوفمبر.

شهية المخاطرة المرتفعة دفعت بالسيولة الشرائية للدخول بعد ظهور نتائج مالية مشجعة للشركات على الرغم من عدم ظهور معظم بيانات الشركات، إضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة.

من ناحية فنية، السوق وصلت إلى منطقة المقاومة التي أشير إليها في التحليل السابق عند 12640 ـ 12674 نقطة، وأثناء الجلسة عجزت عن تجاوزها في أكثر من مرة، ما يظهر نوعا من الضعف في الاتجاه خاصة مع تراجع السيولة 1.7 مليار ريال، واستمرار ذلك يزيد من قلق المتعاملين، ما يدفعهم إلى البيع لجني الأرباح.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12612 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12660 رابحا 0.22 %، بينما الأدنى عند 12582 نقطة بنحو 0.19 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12634 نقطة رابحا 27 نقطة بنحو 0.22 %. وتراجعت السيولة 16 % بنحو 1.7 مليار لتصل إلى 8.6 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 18 % بواقع 66 مليون سهم لتبلغ 301 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 17 % بنحو 106 آلاف سهم لتصل إلى 507 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" بنحو 2 %، يليه "الاتصالات" بـ1.49 %، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 1 %، بينما تصدر المرتفعة "الطاقة" بواقع 1.1 %، ثم "السلع طويلة الأجل" بمقدار 1.05 %، وحل ثالثا "التأمين" 1 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 15 % بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "البنوك" 15 %، ما يمثل 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 10 % بنحو 874 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أميانتيت" بنحو 9.83 % ليبلغ 26.60 ريال، يليه "الباحة" بـ7.14 % ليصل إلى 0.15 ريال، وحل ثالثا سهم "سلامة" 4.89 % حيث أغلق عند 26.80 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جاكو" بواقع 3.96 % ليغلق عند 19.40 ريال، يليه "مهارة" بـ3.26 % إلى 6.83 ريال، وحل ثالثا سهم "بدجت السعودية" بمقدار 3.03 % ليقفل عند 89.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو" بقيمة 625 مليون ريال، يليه "الراجحي" بنحو 414 مليون ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بـ293 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

تراجع مؤشر "نمو" 80 نقطة بنحو 0.3 % ليغلق عند 25507 نقاط. وارتفعت قيمة التداول 104 % ما يعادل 32 مليونا إلى 63 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 38 % بواقع 602 ألف سهم لتبلغ 2.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 4578 صفقة مرتفعة 2303 صفقات بمقدار 100 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وسم" بنحو 26 % ليبلغ 62 ريالا، يليه "نسيج للتقنية" بـ9.5 % ليصل إلى 69 ريالا، وحل ثالثا سهم "نت وركس" 7.4 % حيث أغلق عند 63.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الدولية" بواقع 3.8 % ليغلق عند 4.10 ريال، يليه "أكاديمية التعلم" بـ3.2 % إلى 9.10 ريال، وحل ثالثا سهم "المجتمع الطبية" بمقدار 3.1 % مقفلا عند 31 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "وسم" بقيمة 18 مليون ريال، ثم "جاهز" بـ10.7 مليون ريال، وحل ثالثا "شور" بمبلغ سبعة ملايين ريال.

وحدة التحليل المالي