«الخريف» توقع 3 عقود تنفيذ أعمال وصيانة مع «المياه الوطنية» بـ 285.3 مليون ريال

وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ثلاثة عقود تنفيذ أعمال وصيانة مع شركة المياه الوطنية بإجمالي مبلغ 285.34 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن العقد الأول يتضمن تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة منظومة شبكات الخدمات البيئية في مكة المكرمة لمدة 60 شهرا بقيمة 102.2 مليون ريال، فيما يتضمن العقد الثاني تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي في وحدة أعمال الطائف لمدة 36 شهرا بـ 70.54 مليون ريال، بينما تضمن العقد الثالث تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي في الدمام لمدة 36 شهرا بقيمة 112.6 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن الأثر المالي للمشروع بدأ ينعكس في الربع الأول من العام 2024.