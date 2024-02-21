«ساما» يرخص لشركة «ألفا العربية للتمويل» لمزاولة نشاط التمويل

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "ألفا العربية للتمويل" لمزاولة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، وبإضافة هذا الترخيص، يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة 60 شركة في المملكة.

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.