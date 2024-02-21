حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا دون اتخاذ إجراءات تتعلق بقطاعات محددة

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض الحزمة الـ 13 من العقوبات على روسيا، بحسب ما قالته بلجيكا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.

وذكرت رئاسة لاتحاد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا للتو من حيث المبدأ على الحزمة الـ 13 من العقوبات ضد روسيا"، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر الحزم شمولية التي يوافق عليها التكتل.

وستتضمن الحزمة الجديدة إدراج ما يقرب من 200 كيان وفرد على قائمة العقوبات لكن دون اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات بعينها.

وسيقر الاتحاد حزمة العقوبات الجديدة رسميا بالتزامن مع الذكرى الثانية لبداية الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.