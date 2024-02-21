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أخبار اقتصادية- عالمية

رؤساء دول الاتحاد الإفريقي يصنفون البن كمحصول استراتيجي للقارة

رؤساء دول الاتحاد الإفريقي يصنفون البن كمحصول استراتيجي للقارة

ثمار القهوة الحمراء في مزرعة في منطقة شيبيدينو في سيداما. «رويترز»

الألمانية: كمبالا

صنف اجتماع رؤساء دول الاتحاد الإفريقي البن كمحصول استراتيجي للقارة، وهو ما سيعود بالنفع الكبير على أوغندا، بحسب ما قال وزير الزراعة الأوغندي، فرانك تومويباز، عبر موقع التواصل "إكس" اليوم.

وأيد أعضاء الوفود الأحد الماضي، التوصيات التي أصدرتها الدول المنتجة للبن في القارة في أوغندا العام الماضي، فيما قالت وزارة الخارجية الأوغندية : إن هذه الخطوة ستعزز التجارة داخل إفريقيا.

وتهدف أوغندا - أكبر دولة مصدرة للبن في القارة السمراء -، إلى زيادة إنتاجها إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 20 مليون كيس زنة 60 كجم من البن بحلول 2030.

وقالت هيئة تنمية البن الأوغندية : إن ما لا يقل عن 60 % من صادرات أوغندا السنوية من البن تذهب إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

 

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