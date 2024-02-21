"أميانتيت" توصي بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بـ 346.5 مليون ريال

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 99 مليون ريال إلى 445.5 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 346.5 مليون ريال وبنسبة 350 %، وذلك لتمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول" إن طريقة زيادة رأس المال تأتي عبر طرح أسهم حقوق أولوية وإدراجها لعدد 34.65 مليون سهم عادي، بنسبة زيادة 3.5 سهم لكل سهم، حيث تبلغ قيمة الطرح لكل سهم والقيمة الاسمية عشرة ريالات.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.