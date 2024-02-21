"رعاية"  تشتري أرضا في جدة بـ 131.7 مليون ريال 

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية توقيعها عقد شراء أرض بتاريخ 20-02-2024 في مدينة جدة بحي الصواري تقع على أربعة شوارع من ضمنها طريق الأمير عبد المجيد وتبلغ مساحتها 32.9 ألف متر مربع من شركة بلوم العقارية بقيمة 131.79 مليون ريال غير شامل ضريبة التصرفات العقارية وذلك دعم للخطط الاستراتيجية لتوسع الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الأثر المالي المترتب على هذه الصفقة هو تسجيل ربح محاسبي بقيمة 482.5 مليون ريال، ولن ينتج عنها أي تدفق نقدي داخل الشركة، وسيتم عكس الأثر المالي في نتائج القوائم المالية للربع الأول لعام 2024.