6 شركات في كوريا الجنوبية تستدعي 55 ألف سيارة بسبب عيوب مصنعية

استدعت كل من: شركة هيونداي موتور، وتسلا كوريا، إضافة إلى شركة كيا كورب، وفورد سيلز آند سيرفيس كوريا، وجي إس جلوبال كورب، وبومهان موبيليتي، نحو 55 ألف سيارة، بسبب عيوب مصنعية، حسبما أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وقال البيان: إن المشكلات التي دفعت إلى الاستدعاء، تشمل: مشكلات في برامج الكاميرا الخلفية في سيارة الدفع الرباعي الرائدة من "تسلا" موديل إكس، ونظاما معيبا لنقل الطاقة في الإطارات الخلفية لطراز "إي في 6" الكهربائي بالكامل من "كيا"، ونظاما معيبا لنقل الطاقة في الإطارات الخلفية لطراز آيونيك 5 الكهربائي من "هيونداي".