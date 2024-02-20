قفزة في مداخيل مديري البنوك السعودية .. 4.2 مليون ريال متوسط الدخل السنوي في 2023

رفعت البنوك السعودية دخل التنفيذيين خلال العام الماضي بنحو 18.9 %، ليصل متوسط الدخل السنوي للشخص الواحد نحو 4.15 مليون ريال، (346 ألف ريال شهريا)، تشمل الدخل الثابت والمتغير.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ إجمالي ما أنفقته البنوك على المديرين التنفيذيين، نحو 867.5 مليون ريال خلال العام الماضي على نحو 209 مديرين تنفيذي.

يقصد بالتنفيذيين أو كبار المسئولين الأشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة البنك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك كبار موظفي الإدارة الذين يتطلب تعيينهم عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

تزامن زيادة دخل التنفيذيين مع تحقيق البنوك السعودية دخلا سنويا قياسيا نحو 70 مليار ريال بنمو 11.8 %.

خلال العام الماضي، واجهت البنوك في السعودية أسعار فائدة مرتفعة، الذي أسهم في رفع تكلفة الأموال لديها بشكل كبير جدا، ليعكس ذلك على تباطؤ نمو التمويل، الا أن البنوك استفادت من تمرير الفائدة بشكل خاص على قروض الشركات.

تنافست البنوك في السعودية بشكل واضح للحصول على ودائع العملاء خلال العام الماضي، ولا سيما من خلال الترويج لمنتجاتها الادخارية التي وصلت في بعضها إلى حدود 6 %.



"الأهلي" الأكثر سخاء مع التنفيذيين و"الاستثمار" الأقل

راوح متوسط الدخل التنفيذي في قطاع البنوك بين 1.7 مليون ريال سنوي، ليصل إلى 8.25 مليون ريال، فيما كان البنك الأهلي الأكثر سخاء للتنفيذيين، بينما البنك السعودي للاستثمار الأقل.

في حين سجل البنك الأول أعلى نمو في متوسط دخل التنفيذيين العام الماضي بنحو 44 % ليصل إلى 4.1 مليون ريال، رغم تراجع أعداد التنفيذيين من 26 إلى 22 تنفيذيا.

مصرف الإنماء بدوره سجل تراجعا طفيفا في دخل التنفيذيين بنحو 0.2 % وبمتوسط دخل سنوي بلغ 2.6 مليون ريال، كما أن بنك الرياض شهد تراجعا في متوسط دخل التنفيذيين للعام الماضي بنحو 9 % ليصل إلى 5.3 مليون ريال.

المقصود بالدخل، إجمالي الراتب الأساسي والبدلات والمزايا، إضافة إلى التعويضات المتعلقة بأداء الموظف، التي تشمل الحوافز والمكافآت.



20.1 ألف متوسط الدخل الشهري لموظفي البنوك

بلغ متوسط دخل موظفي البنوك السعودية باستثناء التنفيذيين أو كبار المسؤولين، نحو 20.1 ألف ريال شهري، مقارنة بنحو 21.2 ألف ريال لـ2022.

يعد موظفو المخاطر لدى البنوك الأعلى دخلا بين فئات الموظفين، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري لهم نحو 45.3 ألف ريال، فيما موظفو الرقابة عند متوسط دخل شهري بلغ 32.7 ألف ريال، أما بقية الموظفين فقد بلغ متوسط الدخل الشهري لهم نحو 15.7 ألف ريال.

بنهاية العام الماضي بلغ عدد موظفي البنوك مجملا نحو 71.3 ألف موظف بزيادة 4.5 % عن العام الذي سبقه، جاءت الزيادة رغم استمرار تقليص البنوك لفروعها وللعام الرابع على التوالي.



وحدة التحليل المالي