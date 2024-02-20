ستاندرد تشارترد: أساسيات سوق النفط في وضع أفضل والأسعار قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع    

ذكرت أحدث بيانات بنك ستاندرد تشارترد أن أساسيات النفط الخام في وضع أفضل مما تشير إليه أسعار النفط، بينما كشفت وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط العالمية انخفضت بنحو 60 مليون برميل في يناير مع انخفاض المخزونات البرية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016.وتوقع لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون وصول العرض من خارج "أوبك" من الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا وكندا إلى 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام مقارنة بـ 2.4 مليون برميل يوميا في عام 2023.وفي هذا الإطار، قال سيفين شيميل مدير شركة "في جي اندستري" الألمانية، إن أسواق النفط تضيق، ما قد يساعد في الحفاظ على الارتفاع المستمر في أسعار النفط، حيث كشفت وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط العالمية انخفضت بنحو 60 مليون برميل في يناير.وأوضح أن مستوى إنتاج "أوبك" من النفط الخام جيد وملائم وفق مباحثات وتوافق المنتجين الأعضاء في تحالف "أوبك+" وهو من شأنه أن يبقي المخزونات ثابتة نظرا للتغيرات في العرض من خارج "أوبك"، والطلب على النفط، وإمدادات السوائل غير الخام في "أوبك".بدوره، أوضح ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن الطلب الآسيوي يظل هو محور الطلب العالمي وموضع تنافس المصدرين، مشيرا إلى أن مسوقي المنتجات النفطية يؤكدون أن الطلب في شمال شرق آسيا فاتر إلى حد ما، لكن المبيعات إلى جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا تبدو جذابة للغاية.وتوقع أن تؤدي إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الصين إلى جانب زيادة الطلب على السفر إلى زيادة هوامش التكرير خاصة بالنسبة لوقود الطائرات والديزل، كما من المفترض أن يدعم الطلب على التدفئة في الشتاء وموسم الصيانة في الربيع الهوامش في الربع الأول.وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط هامشيا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وزيادة الطلب.وحامت أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب الصيني.وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أبريل- بنسبة 0.12 %، لتصل إلى 83.46 دولار للبرميل.في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي -تسليم مارس- بنسبة 0.34 % إلى 79.46 دولار للبرميل، في حين انخفضت أسعار عقد تسليم أبريل بنسبة 0.20 % إلى 78.31 دولار.