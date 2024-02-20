صعود أنظمة تشفير المستهلك

منذ نشأتها الأولى مع إطلاق عملة البيتكوين في 2008، مرت تكنولوجيا سلسلة الكتل بدورات عديدة من الاهتمام العام. وبمرور الوقت، أفضى الاهتمام المتزايد والاستثمار في العملات الرقمية المشفرة الأكثر شهرة إلى قبولها على نحو متزايد، كما يتضح من موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على صندوق ائتمان البيتكوين المتداول في البورصة في يناير. وفي حين إن سلاسل الكتل والأصول "المشفرة" المرتبطة بها لم تعتمد بعد من قبل قاعدة واسعة حقا من المستهلكين، فإن هذا بدأ يتغير، نظرا للتحول الذي طرأ على كيفية استخدام هذه التكنولوجيات.

على عكس ما تشير إليه التغطية الإعلامية السائدة في كثير من الأحيان، فإن قيمة هذه الابتكارات، في نظر أعداد كبيرة من الناس، لا تكمن في العملات الرقمية المشفرة بقدر ما تكمن في السلع الرقمية القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل مثل الأحذية الرياضية الافتراضية، وأصول الألعاب، وتصاريح العضوية، وجميعها تدار عن طريق رموز غير قابلة للاستبدال NFTs. كما نوضح في كتابنا الجديد، The Everything Token، تعد الرموز غير القابلة للاستبدال - التي يساء فهمها غالبا، بل ويسخر منها - حلا عاما ومرنا لإنشاء وتتبع الملكية عبر جميع أنواع الأصول الرقمية.

تستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال بالفعل في مجموعة واسعة من السياقات ــ من بيانات اعتماد الدورات التدريبية إلى مكافآت القهوة ــ وهي تقترب من إعادة تشكيل إدارة كل شيء من تذاكر الحفلات الموسيقية إلى بيانات الرعاية الصحية. ولأن هذه سياقات أعمال تؤثر في خبرات المستهلكين اليومية، فقد تبدأ الرموز غير القابلة للاستبدال في دفع المستهلكين إلى تبنيها على نطاق لم تبلغه تطبيقات التشفير السابقة.

كان أحد الأسباب الرئيسة وراء عدم تبني أنظمة التشفير من جانب تيار رئيس من المستخدمين هو تعذر الوصول إليها. هذه أيامها الأولى، ولا يزال عدد كبير من تطبيقات التشفير يلزم المستخدمين بالتفاعل البيني قريبا من الحواجز التكنولوجية التي تدير النظام. ولا تتوافر سوى قلة من سبل الحماية ضد خطأ المستخدم أو تعريض حسابه للخطر، كما أن المعرفة الفنية اللازمة تجعل التعامل مع كل شيء صعبا. ولكن حتى لا ننسى، لم تكن شبكة الإنترنت المبكرة أيضا سهلة الاستخدام.

كما يفتقر قسم كبير من بنية التشفير الأساسية الحالية إلى القدرة على إدارة المعاملات على نطاق عالمي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات التي تقع في كثير من الأحيان على عاتق المستخدم. وتسببت سنوات من انعدام اليقين التنظيمي في زيادة الطين بلة. وسواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم، كان الافتقار إلى الوضوح عاما حول أشكال معاملات الأصول الرقمية التي يمكن السماح بها، وكيفية تقييم تلك الأصول للأغراض الضريبية، وما إذا كانت هذه المعاملة لتتغير في المستقبل.

كما ركز قسم كبير من الاهتمام الإعلامي والتنظيمي على التطبيقات المالية والنقدية. في الواقع، من الصعب استخدام التشفير كوسيط للتبادل قبل أن يعتمد على نطاق واسع. في الوقت ذاته، ولأن بعض المتبنين الأوائل كانوا مهتمين بأنظمة التشفير كاستثمار محتمل، فقد انتقل فرض الطابع المالي إلى تطبيقات أخرى. على سبيل المثال، عندما أدخلت عناوين النطاق على سلسلة كتل الإيثريم، كانت النتيجة نشوء سوق مضاربة ضخمة فيما يرقى إلى إزاحة محدد مواقع الموارد الموحد "عندما يقوم شخص ما بتسجيل عنوان على أمل إعادة بيعه لاحقا بسعر أعلى"، والذي جرى شحنه بقوة بتداول التشفير عالي السيولة.