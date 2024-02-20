"كابيتال وان" المالية تستحوذ على منافستها "ديسكفر فاينانشال" مقابل 35.3 مليار دولار

وافقت شركة الخدمات المالية الأمريكية كابيتال وان فاينانشال كورب على شراء منافستها ديسكفر فاينانشال سيرفيسز مقابل 35.3 مليار دولار تسدد في صورة أسهم بالكامل.

ووفقا لشروط الاتفاق سيحصل مساهمو ديسكفر على 1.0192 سهم من أسهم كابيتال وان مقابل كل سهم من أسهم شركتهم وهو ما يعني تقييم سعر سهم ديسكفر بأكثر من سعره في البورصة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 110.49 دولار بنسبة 26.6 %.

وعند اتمام الصفقة سيمتلك مساهمو كابيتال وان 60 % من أسهم الكيان الجديد في حين سيمتلك مساهمو ديسكفر 40 % منها، وتتوقع كابيتال وان أن تحقق هذه الصفقة وفرا في النفقات بنحو 1.5 مليار دولار في 2027، كما تتوقع أن تؤدي إلى زيادة الأرباح المعدلة للسهم الواحد بأكثر 15 % في 2027.

ومن المنتظر إتمام الصفقة في أواخر العام الحالي أو أوائل العام المقبل بعد استكمال بعض الشروط بما في ذلك الحصول على موافقة السلطات الرقابية وموافقة مساهمي الشركتين.