استقرار سعر الذهب عند 2018 دولارا للأوقية رغم ارتفاع الدولار 

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الإشارات حول توقيت خفض أسعار الفائدة.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (03:41) بتوقيت جرينتش، وظلت معظم الأسواق الأمريكية مغلقة يوم أمس الإثنين بسبب العطلة.

وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا بنسبة 0.3 % لتصل إلى 2029.10 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 %، وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام قرب 4 %، ما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يناير غدا الأربعاء.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة، قالت ماري دالي رئيسة المركزي الأمريكي في سان فرانسيسكو إن "هناك مزيدا من العمل الذي يتعين القيام به" لضمان استقرار الأسعار. كما حذر مسؤول آخر في البنك من تأخر تخفيضات أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وبددت بيانات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين الأمريكية التي جاءت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بشأن خفض سعر الفائدة الاتحادية في مارس.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 893.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 946.41 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.4 % إلى 22.93 دولار للأوقية.