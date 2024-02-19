إيرادات «الانضباط والأخلاق» في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتخطى 5 ملايين ريال

بلغت إيرادات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو 5.574.062 ريال من خلال 272 قرارا تمثل مخالفات أندية المسابقات السعودية ومبالغ رسوم الاحتجاجات المصادرة في كل الدرجات.

وبلغت قيمة مخالفات الموسم الحالي حتى آخر قرار صدر في الـ18 من فبراير الجاري نحو 2.287.812 ريال من خلال 108 قرارات على أندية دوري روشن السعودي، و13 قرارا في دوري السيدات بلغت قيمتها 452.500 ريال، و151 قرارا في باقي المنافسات السعودية بلغت قيمتها 2.833.750 ريال.

وتصدر الشباب قائمة الغرامات بـ440 ألف ريال، فيما تصدر النصر عدد القرارات بـ19 قرارا بلغت قيمتها 380.312 ريال.

وجاءت أندية المسابقة على النحو التالي الخليج الأهلي 410.625 ريال، الهلال 200 ألف ريال، الاتحاد 185.625 ريال، الاتفاق 101.250 ريال، الأخدود 90 ألف ريال، التعاون والوحدة 80 ألف ريال، الرائد والطائي 60 ألف ريال، الفتح 45 ألفا، أبها والرياض 40 ألفا، الحزم 30 ألفا، ضمك 20 ألفا، الخليج 10 آلاف، والفيحاء 5 آلاف ريال.