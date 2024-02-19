STC تحقق أرباحا قياسية مدعومة بنمو الشركات التابعة وSTC BANK ثاني أعلى القطاعات نموا بإجمالي الربح

نمت إيرادات الاتصالات السعودية بأعلى وتيرة منذ عام 2020، مدعومة بنمو إيرادات وحدة العملاء 5 %، وارتفاع إيرادات وحدة النواقل والمشغلين بنسبة 1.4% في stc السعودية، كما ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 23.9%، بحسب إفصاح للمجموعة.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، بلغ النمو إجمالي ربح أبرز الشركات التابعة، بنسب 33 % لـ"سرار" و32.6 % لبنك اس تي سي و28.5 % لـ"سلوشنز" و24.3 % لـ"قنوات" و19 % لـ"توال"، في حين سجلت اس تي سي نموا سلبيا بـ -0.01 %.

وحققت المجموعة العام الماضي أرباح بنحو 13.3 مليار ريال بنمو 9.2 %، وهي أعلى نمو في صافي الربح منذ عام 2017، وذلك بعدما سجلت إيرادات تجاوزت 72.3 مليار ريال.

ورغم الأرباح التاريخية للمجموعة، الا أنها جاءت دون التوقعات البالغة 13.6 مليار ريال، بفارق 2 %.

ونمت إيرادات الاتصالات السعودية بأعلى وتيرة منذ عام 2020، مدعومة بنمو إيرادات وحدة العملاء 5 %، وارتفاع إيرادات وحدة النواقل والمشغلين بنسبة 1.4 % في STC السعودية، كما ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 23.9 %، بحسب إفصاح المجموعة.

وحافظت STC على هوامش الربحية مع تسجيلها هامش ربح إجمالي عند 52 %، ونحو 19.6 % للهامش التشغيلي لعام 2023، فيما حققت هامش لصافي الربح عند 18.4 % وهو الأعلى في ثلاث سنوات، مع تسجيله نموا طفيفا.

حققت STC السعودية نموا في مشتركي الهاتف المحمول بنحو 11 % على أساس سنوي، لتصل إلى 26.5 مليون مشترك، شكل مشتركو مسبق الدفع نحو 74.5 % ونحو 21.9 % لمشتركي الباقات المفوترة.

وبلغت ربحية السهم للعام الماضي نحو 2.67 ريال، إلا أن الشركة قررت توزيع معظمها على المساهمين، إذ أعلنت توصية مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية للربع الرابع بواقع 0.4 ريال للسهم، إضافة إلى توزيعات إضافية عن 2023 بقيمة ريال للسهم، ليصل الإجمالي إلى 2.6 ريال للسهم، وهي الأعلى منذ 2006 على أقل تقدير.

التوزيعات الحالية تعطي عائدا على السهم عند 6.2 %، فيما يعد العائد على التوزيع دون حساب أي توزيعات إضافة عند 3.8 %.

بنك STC

حقق بنك STC إيرادات خلال العام الماضي تجاوزت 1060 مليون ريال، بنمو 2 % على أساس سنوي، ليمثل البنك نحو 1 % من إيرادات المجموعة. كما حقق البنك إجمالي ربح للعام الماضي بنحو 208 ملايين ريال، بعدما سجل نموا بنحو 32.6 %.

وحدة التحليل المالي