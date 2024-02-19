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أسواق الأسهم- السعودية

"تداول": انضمام 3 أعضاء جدد إلى سوق المشتقات المالية السعودية

"تداول": انضمام 3 أعضاء جدد إلى سوق المشتقات المالية السعودية

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت "تداول السعودية" انضمام ثلاثة أعضاء جدد إلى سوق المشتقات المالية، إضافة إلى استكمال عملية الإطلاق الناجح لعقود الخيارات للأسهم المفردة للبنك الأهلي السعودي.

وأوضحت أن قائمة الشركات التي انضمت أخيرا إلى عضوية سوق المشتقات المالية في "تداول السعودية" تشمل كلا من "الراجحي المالية"، و"الخبير المالية"، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، ومن المتوقع أن تبدأ تقديم خدمات الوساطة خلال العام الجاري.

ويمثل إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة للبنك الأهلي السعودي خطوة مهمة تسهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط على مخاطر محافظهم الاستثمارية وإدارتها بكفاءة، إضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

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