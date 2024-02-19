«تاسي» يسجل أطول سلسلة ارتفاع منذ 12 عاما وأسهم الشركات المتوسطة الأفضل أداء

حقق مؤشر "تاسي" أطول سلسلة ارتفاع منذ 12 عاما بعدما سجل الجلسة 13 رابحة على التوالي ليغلق عند 12594 نقطة مرتفعا 92 نقطة ما يعادل 0.74 %. وجاء الأداء وسط تحسن السيولة بـ 2.5 مليار لتصل إلى 11.7 مليار ريال. وعادت الأسهم الكبيرة في الارتفاع بعدما تراجع مؤشرها في الجلستين الماضيتين لتعزز من ربحية السوق، في حين كانت أسهم الشركات المتوسطة الأفضل أداء. وأشير في التحليل السابق إلى مستويات الدعم 12478 نقطة، وفي مطلع الجلسة وصل المؤشر إليها وسط ضغوط بيع أفقدته حينها 0.37 % إلا أن النشاط الشرائي أعاد السوق إلى المنطقة الخضراء حتى تجاوزت المقاومة 12537 نقطة، ما يظهر شهية المخاطرة المرتفعة في السوق، وفرص مواصلة الارتفاع إلى 12648 نقطة على الأقل.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12502 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12594 كاسبا 0.74 %، بينما الأدنى عند 12455 نقطة بنحو 0.37 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12594 نقطة رابحا 92 نقطة بنحو 0.74 %. وارتفعت السيولة 9 % بنحو 2.5 مليار لتصل إلى 11.7 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 9 % بواقع 36 مليون سهم لتبلغ 423 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 18 % بنحو 104 آلاف لتصل إلى 680 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.5 %، يليه "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" بـ0.36 %، وحل ثالثا "التأمين" 0.2 %، بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية بواقع 2.47 %، ثم "المرافق العامة" بمقدار 2.2 %، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 2.16 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 15 % بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "البنوك" 8 %، ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 8 % بنحو مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أماك" بنحو 9.84 % ليبلغ 61.40 ريال، يليه "الصناعات الكهربائية" بـ 8.04 % ليصل إلى 4.30 ريال، وحل ثالثا سهم "رعاية" 7.27 % حيث أغلق عند 209.60 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أنابيب الشرق" بواقع 3.78 % ليغلق عند 106.80 ريال، يليه "تكوين" بـ3.62 % إلى 15.42 ريال، وحل ثالثا سهم "ليفا" بمقدار 3.12 % ليقفل عند 19.26 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "عذيب للاتصالات" بقيمة 699 مليون ريال، يليه "سال" بنحو 4.4 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو" بـ384 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفعت مؤشر "نمو" نقطتين بنحو 0.2 % ليغلق عند 25271 نقطة. وزادت قيمة التداول 20 % ما يعادل 5.4 مليون إلى 31.8 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 1.3 % 20 ألف سهم لتبلغ 1.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 2930 صفقة مرتفعة 209 صفقات بمقدار 8 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شور" بنحو 11 % ليبلغ 75.20 ريال، يليه "فاديكو" بـ9.5 % ليصل إلى 92.80 ريال، وحل ثالثا سهم "إدارات" 6.2 % حيث أغلق عند 459 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المركز الآلي" بواقع 4.8 % ليغلق عند 63.10 ريال، يليه "حديد الرياض" بـ 3.7 % إلى 26 ريالا، وحل ثالثا سهم "ماربل ديزاين" بمقدار 3.3 % مقفلا عند 81.20 ريال. وكان الأعلى تداولا "جاهز" بقيمة 4.2 مليون ريال، ثم "شور" بأربعة ملايين ريال، وحل ثالثا "ألف ميم ياء" بمبلغ 3.9 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي