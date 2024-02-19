6 من كل 10 أرجنتينيين فقراء .. المعدل يصل إلى 57.4 %

بلغ معدل الفقر في الأرجنتين 57.4 % في يناير مسجلا أعلى مستوى في 20 عاما على الأقل.

ووفقا لتقرير صادر عن جامعة رسمية، فإن تخفيض قيمة عملة البيزو الذي قام به الرئيس خافيير مايلي بعد وقت قصير من تنصيبه في أوائل ديسمبر ــ وارتفاع الأسعار الناجم عن ذلك ــ أدى إلى تفاقم مستويات الفقر، التي أنهت العام عند 49.5 %.

وقالت تقارير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء السبت "الإرث الحقيقي للنموذج الطبقي: ستة من كل عشرة أرجنتينيين فقراء".

تولى مايلي منصبه ووعد بـ"دولرة" الاقتصاد، وترويض معدل التضخم السنوي الذي يتجاوز 200 %، وإزالة العجز المالي، وإنهاء الفوائد التي تعود على السلالات السياسية في الأرجنتين، التي يطلق عليها مايلي وصف "الطبقة".

في ديسمبر، نفذت حكومته إصلاحات اقتصادية شاملة، كان في المقام الأول تخفيض قيمة البيزو بنسبة 54 % مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انهيار دخل الأرجنتينيين مع ارتفاع الأسعار.

وشملت التدابير الأخرى خفض دعم الطاقة والنقل وطرح زيادات ضريبية تهدف إلى تحقيق التوازن المالي.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية الجمعة الماضي عن فائض في ميزانية يناير قدره 518.41 مليار بيزو "620.85 مليون دولار"، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها الرقم منذ أغسطس 2012.