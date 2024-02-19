وزير الإعلام يدشن المنصة الرقمية للموسوعة السعودية "سعوديبيديا"

دشن سلمان الدوسري وزير الإعلام، اليوم، المنصة الرقمية للموسوعة السعودية "سعوديبيديا"، ضمن فعاليات معرض مستقبل الإعلام المصاحب لأعمال المنتدى السعودي للإعلام.

وتعد الموسوعة السعودية ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف لأن تكون مرجعا معرفيا عن السعودية، يسهم في تعزيز ونشر المعلومة الموثوقة بنمط موسوعي، عبر منصة أنشئت وفق أفضل الممارسات لتصبح المرجع الأول للمعلومة السعودية بعدة لغات.

وقال وزير الإعلام: "نضع اليوم أولى لبنات الموسوعة السعودية "سعوديبيديا"، لنحث الخطى نحو مرتكزات رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبناء مجتمع حيوي معتز بتاريخه وتراثه الممتد، وجذوره القوية الراسخة، وهويته الثقافية الفريدة".

وأضاف : "تنافس سعوديبيديا لأن تكون مصدر الرواية السعودية الأول للعالم، عن قيادة وشعب وتاريخ وجغرافيا وثقافة المملكة، من خلال منصة بعدة لغات تبدأ بالعربية".

وتقدم "سعوديبيديا" محتوى موسوعيًا يعكس واقع المملكة من جميع الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية والتاريخية.