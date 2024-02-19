«أيان»: اتفاقية «السلام للخدمات الطبية» مع «أرامكو» غير ملزمة ولا أثر ماليا جوهريا على عملياتنا

أوضحت شركة أيان للاستثمار أن الاتفاقية التي وقعتها شركتها التابعة "السلام للخدمات الطبية" (مستشفى السلام) مع أرامكو السعودية، اتفاقية غير ملزمة لتوريد خدمات طبية لمنسوبي "أرامكو" ولا تتضمن عقود بيع أو توريد خدمات بمبالغ محددة ولا يوجد لها أي أثر مالي جوهري على عمليات الشركة.

يأتي ذلك التوضيح عقب ما ورد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا بشأن عقد الشركة التابعة لها مع "أرامكو".

وأكدت الشركة في بيان على "تداول"، أن لديها عقود توريد خدمات طبية سابقة بين شركتها التابعة "الأحساء للخدمات الطبية" وشركة أرامكو، مبينة أن ذلك التعاقد هو من ضمن طبيعة النشاط التشغيلي للمستشفيات التابعة لشركة أيان، وهو كأي تعاقد آخر لتأدية خدمات طبية لمصلحة منسوبي الشركات المتعاملة في القطاع الصحي.